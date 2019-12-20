النجار: أنمار الحائلي بموقف صعب.. والاتحاد يُعاني من 2013

المواطن - مروة نبيل

أصبح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في موقف صعب للغاية بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

أنمار الحائلي يُعاني

وأكد الإعلامي الرياضي هتان النجار أن إدارة أنمار الحائلي تُعاني لتدهور الأوضاع، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن خسارة الاتحاد الثقيلة ضد الفيحاء تسببت في حالة كبيرة من الغضب الجماهيري.

وقال النجار خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “منذ عام 2013 ونادي الاتحاد في حالة ضياع وتدهور، ولم يستطع أي شخص أن يتدارك هذه الأوضاع السلبية”.

وتابع: “تُعد خسارة نادي الاتحاد من أمام نادي الفيحاء ثقيلة وموجوعة، وسببت غليانًا في الوسط الاتحادي، ويمر أنمار الحائلي بموقف صعب جدًا، وعلى رجالات النادي أن يتداركوا أوضاع ناديهم”.

وأضاف: “للأسف الشديد ليس هناك خطة واضحة من إدارة أنمار الحائلي لحل الأزمة التي تعصف بنادي الاتحاد في الوقت الراهن، ولا بد من وجود إدارة تختص بهذه الأزمة”.

وواصل: “نادي الاتحاد كان من الأندية المهددة بالهبوط بسبب الديون، وكان على هيئة الرياضة متابعة ومراقبة النادي من الجوانب المالية بشكل مستمر”.

واختتم النجار تصريحاته الإذاعية قائلًا: “من الطبيعي أن يخسر الاتحاد من الأندية الصاعدة في الوقت الراهن، وعلى إدارة أنمار الحائلي الاعتراف بواقع النادي المؤلم”.

وفي السياق ذاته، علق نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق، فؤاد أنور قائلًا: “يعد نادي الاتحاد من ركائز الأندية السعودية، وحتى الآن لم يأتِ رئيس ينظر لمصلحة هذا الكيان أكثر من مصلحته الشخصية ما عدا أحمد مسعود”.

واستكمل تصريحاته الإذاعية قائلًا: “عندما نسمع أن هناك ديونًا على نادي الاتحاد عقب ما تم تسديدها بسنة واحدة فقط، فهذا يعني بأن هناك مشكلة حقيقية”.

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