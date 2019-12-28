النجم الساحلي ضد الهلال .. بطل السودان يقهر الساحليين بهدف

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النجم الساحلي ضد الهلال السوداني بالجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز الهلال بهدف دون رد.

وكانت مباراة النجم الساحلي ضد الهلال أُقيمت على الملعب الأولمبي بـ رادس في تونس، حيث نجح نادي الهلال في العودة لطريق الانتصارات بعد خسارته بالجولة الثانية ضد الأهلي المصري بنتيجة هدفين لهدف.

وبدأ الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي ضد الهلال، هادئًا من قبل الفريقين، دون وجود لأي محاولات خطيرة تُذكر.

وظلت النتيجة على التعادل السلبي، لينتهي الشوط الأول لـ مباراة النجم الساحلي ضد الهلال بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة النجم الساحلي ضد الهلال، كشر فريق الهلال عن أنيابه الهجومية، حتى تمكن اللاعب آثار الطاهر من إحراز الهدف الوحيد بالمباراة للفريق الهلالي عند حلول الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة.

وحاول الفريق التونسي، بعد الهدف البحث عن إدراك هدف التعادل بمباراة النجم الساحلي ضد الهلال، ولكن دون فائدة في ظل وجود دفاع قوي من قبل فريق الهلال السوداني.

وانتهت مباراة النجم الساحلي ضد الهلال، بفوز الفريق السوداني بهدف ليُصبح رصيد الهلال ست نقاط في المركز الثاني مؤقتًا بالمجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد النجم الساحلي عند ست نقاط في المركز الأول.

وبعد نهاية مباراة النجم الساحلي ضد الهلال، تُقام حاليًا مباراة الأهلي المصري وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب وليد سليمان.

وفي حال فاز الأهلي على بلاتينيوم فسيصبح رصيده ست نقاط مثل النجم الساحلي ضد الهلال.

وكانت مباراة النجم الساحلي ضد الهلال انطلقت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على الملعب الأولمبي في مدينة رادس التونسية.

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