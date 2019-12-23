النصراويون يطالبون بسرعة تجديد عقد فيتوريا

المواطن - شرف الروقي - الرياض

طالبت جماهير نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إدارة ناديهم بسرعة إنهاء تجديد عقد مدرب الفريق الأول البرتغالي روي فيتوريا، والذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

وقالت تقارير صحفية اليوم الاثنين إن إدارة الفريق النصراوي بدأت في مفاوضات جادة مع المدرب البرتغالي لتجديد عقده لموسمين إضافيين.

وانتقل فيتوريا لتدريب النصر قادمًا من بنفيكا البرتغالي منتصف الموسم الماضي 2018-2019، ونجح البرتغالي بتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من ناحية أخرى، وضع موقع CLUB WORLD RANKING المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر في المركز العشرين عالميًا ضمن قائمة أفضل المدربين بعد التصنيف الذي صدر اليوم الاثنين.

وجاء قبل فيتوريا العديد من المدربين العالميين مثل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق والمدرب الحالي لنادي فلامنغو البرازيلي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإنجليزي الجديد، والأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني.