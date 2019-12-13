النصر .. والفوز الـ12 ضد #التعاون

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة النصر ضد التعاون المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر ضد التعاون

ولعب النصر ضد التعاون 18 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، حيث تمكن من تحقيق الفوز 11 مرة.

ونجح سكري القصيم في الفوز 3 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 4 مباريات لفريق النصر ضد التعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد التعاون اليوم، خاصة أن فوزه سيمنحه فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري، لانشغال الهلال بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر، يطمح سكري القصيم في خطف نقاط مباراة النصر ضد التعاون اليوم، للتقدم في ترتيب الدوري، خاصة أن الفريق استغل فترة التوقف الدولي؛ واستعد فنيًا وبدنيًا بشكل جيد.

وقبل مباراة النصر ضد التعاون اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقاط، فيما يحتل سكري القصيم المركز الرابع برصيد 19 نقطة.