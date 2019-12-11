النصر و #التعاون .. لقاء الكروت المكشوفة قبل موقعة السوبر

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، اختبارًا صعبًا للغاية في مباراة النصر والتعاون، التي تُقام يوم الجمعة 13 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون مباراة يوم الجمعة بين النصر والتعاون، عبارة عن اختبار ناري للفريقين قبل موقعة كأس السوبر السعودي التي تُقام بينهما في الرابع من يناير المقبل.

وستكون مباراة النصر والتعاون في بطولة الدوري بمثابة لقاء الكروت المكشوفة لمدربي الفريقين، حيث سيتعرف كل منهما على الأوراق الرابحة للفريق الآخر من أجل الاستعداد بشكل قوي لمباراة السوبر.

وتُقام مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر، وذلك بعد فوز النصر بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، بينما فاز نادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي.

الصعود للصدارة هدف الفريقين:

وستكون مباراة النصر والتعاون، مباراة غاية في الأهمية للعالمي، الذي سيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل الصعود إلى صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن التعاون لن يستسلم وسيحاول تقديم أداء قوي من أجل الفوز والصعود كذلك لصدارة الدوري السعودي.

ومن المقرر إقامة مباراة النصر والتعاون، يوم الجمعة في تمام الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

أمنية خاصة لنادي النصر:

وقبل مباراة النصر والتعاون، ذكرت تقارير صحافية أن إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، تملك أمنية خاصة وذلك من أجل علاج الحارس وليد عبدالله بعد إصابته في الركبة.

ومن المنتظر قبل إقامة مباراة النصر والتعاون، تفاوض إدارة النصر مع الطبيب المعالج للحارس وليد عبدالله في بريطانيا من أجل تقديم موعد العلاج قبل دخول إجازة أعياد الميلاد في أوروبا، مما يؤخر علاج حارس النصر وبالتالي تأخير عودته للملاعب.