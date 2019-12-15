النصر يبدأ الاستعداد لمباراة #العدالة

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية، مساء الأحد، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره العدالة.

والتقى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بلاعبي النصر قبل بداية الحصة التدريبية، واكتفى اللاعبون الذي شاركوا بشكل أساسي في مباراة التعاون بالجري حول الملعب، توجهوا بعدها إلى النادي الصحي.

وبدأت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بتمارين لياقية متنوعة، وطبق فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم الحصة التدريبية اليوم بمناورة على منتصف الملعب.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره العدالة في الأحساء، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.