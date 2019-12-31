النصر يتصدر تويتر بوسم خليك أصفر

المواطن - مروة نبيل

أشعل نادي النصر “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما أطلق هاشتاق خليك أصفر الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا في موقع التدوينات القصيرة بالسعودية.

خليك أصفر:

وقام حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، بتغيير صورته إلى أخرى باللون الأصفر، وأطلق هاشتاق خليك أصفر الذي شهد تفاعلًا من رئيس مجلس الإدارة، صفوان السويكت، حيث غيّر صورته الشخصية هو الآخر.

وأوضح حساب نادي النصر الرسمي تفاصيل الهاشتاق الذي أطلقه، وقال: “خليك أصفر لأنك عالمي وتستاهل، نُقدم لك من المتجر الرسمي، ريتشي، نجري تيشيرتات وقسائم شرائية”.

وأضاف حساب النصر الرسمي على “تويتر” قائلًا: “كل اللي عليك خليك أصفر وشارك في الهاشتاق بصورة حسابك”.

وتفاعلت الجماهير مع هاشتاق خليك أصفر الذي أطلقه حساب النصر، وقام العديد من مشجعي العالم بتغيير صورتهم الشخصية على “تويتر”، وتمنوا تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب السوبر السعودي على حساب التعاون.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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