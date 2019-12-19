النصر يتقدم على العدالة بثنائية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العدالة ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم العالمي بهدفين دون رد.

العدالة ضد النصر

وبدأت مباراة العدالة ضد النصر المقامة على ملعب الملك عبدالله بن جلوي بشكل سريع، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، ونجح المغربي نور الدين أمرابط في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 16.

وواصل لاعبو العالمي الضغط، وتمكن البرازيلي جوليانو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول من مباراة العدالة ضد النصر بتقدم الأصفر بثنائية نظيفة.

وقبل مباراة العدالة ضد النصر اليوم، يتواجد أصحاب الأرض في المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر العالمي الترتيب برصيد 23 نقطة.

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