النصر يحتفل بـ عبدالرزاق حمد الله

المواطن - مروة نبيل

أقامت إدارة كرة القدم في نادي النصر احتفالية، مساء اليوم الاثنين، لنجم الفريق الأول، المغربي عبدالرزاق حمد الله، بعد تألقه اللافت مع العالمي في منافسات عام 2019.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفال إدارة الكرة بالمغربي عبدالرزاق حمد الله بعد تحقيقه لقب هداف العالم وحصده جائزة أفضل لاعب عربي هذا العام.

وحقق حمد الله لقب هداف العالم 2019 برصيد 57 هدفًا، ليتفوق على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ54 هدفًا، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صاحب الـ50 هدفًا.

وتوج عبدالرزاق حمد الله بالأمس بجائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل لاعب عربي في 2019، وتسلم الجائزة من الإيطالي فابيو كابيلو خلال الاحتفالية التي أُقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

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