#النصر يحقق المفاجأة الأولى لعشاقه

#النصر يحقق المفاجأة الأولى لعشاقه

2019/12/01
الساعة 2:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي النصر برئاسة صفوان السويكت قريبًا من تحقيق المفاجأة الأولى لعشاق أصفر العاصمة خلال الموسم الجاري.

ويعد الملف الأبرز الذي كان متواجدًا على طاولة إدارة النصر، هو التجديد للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث بات العالمي قريبًا من إعلان تجديد تعاقده مع فيتوريا بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي لمدة موسمين حتى صيف 2022.

ووفقًا لتقارير صحافية، يتبقى فقط الاتفاق على بند الشرط الجزائي في العقد، حيث يريد النصر دفع جزء من قيمة الشرط الجزائي في حال رغب في إقالة فيتوريا، لكن المدرب البرتغالي يريد الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملًا في حال تمت إقالته من قبل إدارة النصر.

ويأتي تحرك إدارة النصر لتجديد عقد روي فيتوريا، وذلك من أجل ضمان تواجد الاستقرار بشكل كامل على الفريق الأول لأصفر العاصمة أملًا في المنافسة على لقبي الدوري وكأس الملك في الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن تفتح إدارة النصر خلال الفترة المقبلة، ملف تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي بيتروس.

وكان النصر خسر من نادي الوحدة في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد الماضي.

وسيواجه النصر، فريق البكيرية في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة المقبل.

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