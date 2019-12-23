النصر يختتم استعداداته لمباراة ضمك

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته في الرياض، اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد ضمك.

والتقى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل بداية التدريبات، ثم انطلقت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء.

وطبق فيتوريا عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة، واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

ويلعب النصر ضد ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عند الساعة 3:40 مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في تحقيق الفوز بمباراة النصر ضد ضمك وخطف بطاقة التأهل، فيما يسعى الفريق الضمكاوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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