النصر يرد على #الهلال ويحسم صفقة هامة

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي النصر صفقة مهمة قبل جاره الهلال، وذلك ردًّا على قيد الهلال للاعب نواف العابد في القائمة المشاركة مع أزرق العاصمة ببطولة كأس العالم للأندية.

وقالت تقارير إخبارية: إن النصر أصبح قريبًا من إعلان تعاقده بشكل رسمي مع المدافع طلال العبسي لاعب التعاون، الذي شارك مع المنتخب السعودي ببطولة خليجي 24 الأخيرة.

وقرر الجهاز الفني لـ الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، استبدال سلمان الفرج المصاب في قائمة كأس العالم للأندية بالنجم نواف العابد، الذي أثار استبعاده حالة من الجدل بين النقاد الرياضيين والجماهير، التي كانت تُطالب بمشاركته في المونديال.

وكان اسم نواف العابد تردد بقوة للانضمام إلى نادي النصر في فترة الانتقالات الشتوية أو في صيف عام 2020، ولكن بعد قيده في مونديال الأندية، فإن الهلال أوصل رسالة تُفيد بأن العابد لا يزال في حسابات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي خالد البدر عبر حسابه في تويتر قبل عام: إن النصر متحمس بقوة للتعاقد مع نواف العابد، ويُراقب اللاعب منذ فترة طويلة.

وسبق للهلال والنصر أن تنافسا على ضم الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي الشباب، لكن يبدو أن الصفقة لم تتم بسبب تصالح بلعمري مع الإدارة الشبابية.