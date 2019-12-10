النصر يستعد لمباراة #التعاون بمشاركة حمد الله

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم، بعد غيابه عن مران الأمس عقب حصوله على إذن من المدرب.

وبدأت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بتمارين لياقية متنوعة، وركز المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا على التدريبات التكتيكية.

واختتم النصر الحصة التدريبية الجماعية اليوم بمناورة على منتصف الملعب، استعدادًا لمباراة العالمي المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.