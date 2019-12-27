النصر يسعى لتجاوز رقم الشباب والهلال الاستثنائي

المواطن - مروة نبيل

تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر دفاعيًا بشكل لافت في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ونجح النصر في تحقيق رقم استثنائي، بعدما حافظ على نظافة شباكه 8 مرات خلال أول 12 جولة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُعادل رقم الشباب والهلال في مواسم سابقة.

ويستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عدم استقبال شباكه لأي هدف ضد الفيحاء، ليكون أول فريق يُحافظ على نظافة شباكه 9 مرات في أول 13 جولة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على نظيره الفيحاء، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويقع الفيحاء في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الترتيب برصيد 26 نقطة.

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