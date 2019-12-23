النصر يطير إلى أبها بطائرة خاصة

المواطن - مروة نبيل

غادرت- قبل قليل- بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الرياض متوجهة إلى أبها على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمباراة ضمك المقبلة.

ويلعب النصر ضد ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عند الساعة 3:40 مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى العالمي لتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد ضمك وخطف بطاقة التأهل، فيما يسعى الفريق الضمكاوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي مباراة النصر ضد ضمك اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على التعاون والعدالة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتصدر جدول ترتيب المسابقة.

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