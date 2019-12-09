#النصر يعلن مرض والدة حمد الله.. والنجم المغربي ينفي
مؤكدًا حصوله على إذن للغياب

#النصر يعلن مرض والدة حمد الله.. والنجم المغربي ينفي

2019/12/09
الساعة 10:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر غياب عبدالرزاق حمد الله عن التدريبات الجماعية اليوم؛ بسبب مرور والدته بوعكة صحية، فيما نفى النجم المغربي هذه الأنباء، مؤكدًا أنه “خبر مغلوط”.

وأكد المركز الإعلامي بنادي النصر أن حمد الله حصل على إذن من مدرب الفريق للغياب عن مران اليوم؛ وذلك للاطمئنان على والدته التي تمر بوعكة صحية.

وقال حمد الله: “غيابي عن التدريب اليوم بسبب بعض الإجراءات الخاصة لي، وكان هناك إذن من المدرب، ولا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو من الشخص الذي يسرب لكم أخبارًا مغلوطة أن أمي بها وعكة صحية”.

وتابع النجم المغربي حديثه عبر حسابه الخاص على “إنستجرام” قائلًا: “واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

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