النصر يفتح ملف كأس السوبر
بتدريبات لياقية وتكتيكية

النصر يفتح ملف كأس السوبر

2019/12/31
الساعة 12:10 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الاثنين، استعداداته لمباراته المقبلة ضد التعاون في بطولة كأس السوبر السعودي.

ويواجه النصر فريق التعاون في كأس السوبر السعودي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

والتقى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الفيحاء بالجري حول الملعب، وتوجهوا بعد ذلك إلى النادي الصحي.

وبدأت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بتمارين لياقية متنوعة، وطبق البرتغالي فيتوريا تدريبات تكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على منتصف الملعب.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف لقب كأس السوبر السعودي، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الصدارة برصيد 29 نقطة.

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