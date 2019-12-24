النصر يقلبها ويسقط ضمك برباعية في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد النصر التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز العالمي بنتيجة 4/2.

ضمك ضد النصر

وبدأت مباراة ضمك ضد النصر المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وتمكن مازن أبو شرارة من فض اشتباك التعادل السلبي وهز شباك العالمي عند الدقيقة 37.

ونجح أبو شرارة في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 43، وحصل العالمي على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في مباراة ضمك ضد النصر.

وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول للعالمي، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك ضد النصر بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2/1.

النصر يقلبها

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط العالمي بحثًا عن تسجيل التعادل، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق الضمكاوي مهند النجعي عند الدقيقة 66، ليُكمل أصحاب الأرض مباراة ضمك ضد النصر بعشرة لاعبين.

وأهدر حمدالله فرصة تسجيل التعادل في الدقيقة 73، قبل أن يُحرز البديل يحيى الشهري الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 76، وسيطر الأصفر على مباراة ضمك ضد النصر بعد طرد لاعب الفريق الضمكاوي.

وأضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 80 من ركلة جزاء أيضًا، قبل أن يُضيف النجم المغربي الهدف الرابع في الدقيقة 84، لتنتهي مباراة ضمك ضد النصر بفوز العالمي برباعية وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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