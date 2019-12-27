المواطن - محمد سمعه

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، هدية جاره الشباب بالفوز على الأهلي غدًا السبت، وذلك خلال لقاء الفريقين في قمة الجولة الـ13 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي والشباب، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة، وفي حال فوزه على الشباب فسيصبح رصيده 26 نقطة متقاسمًا الصدارة مع النصر، إذا خسر النصر أمام نادي الفيحاء.

وبالتالي فإن النصر سيسعى للفوز للصعود إلى النقطة 29 مع انتظار هدية الشباب بإسقاط الأهلي ليبقى الراقي ثالثًا والوحدة ثانيًا والنصر منفردًا بالصدارة.

ودائمًا ما تتمتع مباريات الأهلي والشباب في الدوري أو في الكأس باهتمام خاص ومتعة خاصة؛ بسبب إثارتها داخل الملعب، وقد تمتد لخارج حدود المستطيل الأخضر.

وسيواجه الأهلي فريق الشباب في الرياض، غدًا السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” معقل الشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودائمًا ما كان يسبق في الفترة الماضية تصريحات نارية من قبل خالد البلطان رئيس نادي الشباب عن الأهلي قبل لقاء الفريقين بالمنافسات المحلية.

على سبيل المثال، في الخامس عشر من ديسمبر من عام 2018، استفز البلطان جمهور الأهلي بعد فوز الشباب على الراقي في جدة بهدف دون رد حيث قال: الأهلي دائمًا ما يخسر من الليث في جدة، ولا يجب نسيان السداسية الشهيرة للشباب في شباك الأهلي.

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