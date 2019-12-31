النصر يواصل استعداداته لمباراة التعاون
في كأس السوبر السعودي

النصر يواصل استعداداته لمباراة التعاون

2019/12/31
الساعة 9:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد التعاون.

وبدأت تدريبات النصر اليوم بتمارين لياقية متنوعة، وقسم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى مجموعتين أجرى لهم تدريبات تعتمد على اللعب في مساحات محددة.

وطبق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عددًا من التدريبات التكتيكية، قبل أن يختتم مران اليوم بمناورة أجريت على منتصف الملعب.

ويلعب النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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