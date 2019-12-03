النصر يواصل تدريباته بمشاركة مادو

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد البكيرية.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره البكيرية في الرياض، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

واجتمع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بلاعبي النصر قبل انطلاق الحصة التدريبية اليوم، ثم بدأت التدريبات بعدد من التمارين اللياقية المتنوعة.

وأجرى فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة باستخدام الكرة، قبل أن يختتم الحصة التدريبية اليوم بمناورة كروية أجراها على منتصف الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم مشاركة عبدالله مادو تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث كان يُعاني من آلام في الركبة خلال الفترة الماضية.