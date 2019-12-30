النصر يوقع عقد شراكة مع نجري

المواطن - مروة نبيل

وقع مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، مساء اليوم الاثنين، عقد شراكة جديد مع منصة نجري الإلكترونية.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، صورًا من توقيع العقد اليوم، بحضور السويكت والمدير التنفيذي بالنادي، ناصر الجميد، ومؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نجري طلال العجينة، وعضو مجلس الإدارة ماجد الضويان.

وأعلن حساب نجري الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن كود خاص بجماهير نادي النصر من أجل الحصول على خصم 15%، وذلك احتفالًا بتوقيع شراكة مع العالمي اليوم.

وتُعتبر نجري هي أول منصة متخصصة في الأحذية الرياضية “السنيكرز” في السعودية، والشريك الخامس لنادي النصر، بعد كل من اتحاد الطيران، مياه نقي، تطبيق وصل وشركة ريتشي.

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