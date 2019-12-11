النصر يُحدد ملعبه المحايد لمواجهة سباهان

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي النصر الملعب المحايد الذي سيستضيف عليه نادي سباهان أصفهان الإيراني، وذلك بعد وقوع الفريقين معًا في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وأكدت تقارير إخبارية أن نادي النصر سيستضيف فريق سباهان أصفهان في العاصمة البحرينية المنامة عندما تُقام مباراة الفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبدأ النصر مشواره في دوري أبطال آسيا 2020 بمواجهة السد القطري في الرياض، يوم 11 فبراير، ثم يحل ضيفًا على الفريق الفائز من الدور التمهيدي، يوم 18 من الشهر ذاته.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع سيباهان الإيراني في أرض محايدة، يومي 3 مارس و6 إبريل، ويحل العالمي ضيفًا على السد في الدوحة، يوم 20 من شهر إبريل المقبل.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 بمواجهة الفريق الفائز من الدور التمهيدي، يوم 4 مايو المقبل، في العاصمة الرياض.

وكان النصر ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية نسخة العام الحالي على يد نادي السد القطري.

وتُوج النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018- 2019، وذلك بعد الفوز باللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.