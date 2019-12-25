النصر يُسابق الزمن لحسم ثلاثة ملفات شائكة لإرضاء الجماهير

المواطن - محمد سمعه

تسعى إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت إلى حسم ثلاث ملفات مهمة وشائكة للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، تريد إدارة النصر التركيز على ضم حارس مرمى جيد ليكون بديلًا للحارس الأسترالي برادلي جونز في ظل عدم التأكد من التجديد للحارس وليد عبدالله.

فيتوريا قاد النصر لتحقيق الإنجاز الأغلى

وسيكون الملف الثاني والمهم هو التجديد للساحر البرتغالي روي فيتوريا، الذي قاد النصر للتتويج ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الاستثنائي 2018-2019، وبفارق نقطة عن نادي الهلال.

أما الملف الثالث فهو إيجاد بديل قوي هجوميًا للمهاجم النيجيري أحمد موسى الذي أصبح قريبًا من توديع العالمي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتريد الإدارة النصراوية إرضاء جماهير الأصفر، بعد أن تعرضت لانتقادات مؤخرًا بالإضافة إلى تداول مقطع فيديو لـ سعود آل سويلم رئيس النصر السابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يُشير إلى إمكانية العودة لعالم الرياضة من جديد.

أداء سيئ من حكم مباراة النصر وضمك

من ناحية أخرى، أثار الحكم الغامبي باكاري غاساما حالة من الجدل بسبب قراراته في مباراة نادي ضمك ضد النصر بالأمس ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 4/2.

وانتقد النقاد الرياضيون في برنامج الديوانية على القناة الرياضية السعودية، أداء غاساما في مباراة نادي ضمك ضد النصر بالأمس، وطالبوا الاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة استبعاده من إدارة المباريات.

وقال الناقد الرياضي حمد الصويلحي: “حكم مباراة نادي ضمك ضد النصر من أسوأ الحكام، وارتكب كوارث تحكيمية في نهائي دوري أبطال إفريقيا وأوقف بسببها”.

وتابع الناقد الرياضي هتان النجار: “نادي ضمك قدم مباراة كبيرة، ونقطة التحول بالمباراة هي طرد لاعب ضمك ودخول يحيى الشهري، وأتمنى من اتحاد القدم استبعاد حكم مباراة ضمك ضد النصر”.

وعلق الناقد الرياضي حمد الصويلحي قائلًا: “على الرغم من سوء حكم مباراة نادي ضمك ضد النصر إلا أن حضوره يتكرر ويقود مباريات أندية معينة”.

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