النفسية أحيانًا تحتاج .. أفكار مميزة لتحسين مزاجك

المواطن - علا البابلي

تعديل المزاج ليس بالمهمة السهلة وكل منا له طريقته الخاصة في تعديل مزاجه، والوصول لحالة نفسية أفضل، فما هي طريقتك في الحصول على مزاج جيد وحالة نفسية مستقرة ؟

وتداول المواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عددًا من التغريدات تحت هاشتاق النفسية أحيانًا تحتاج، وغرد كل منهم بالطريقة التي يستخدمها لتعديل مزاجه على طريقته الخاصة، حيث نشر العديد من المواطنين صورًا لأماكن ومنتجعات سياحية هادئة وتتمتع بقدر كبير من الجمال وأشاروا أن الجلوس في هذه الأماكن هو ما تحتاج إليه نفسياتهم.

وقال حساب أحد المواطنين إن صفاء النفس والروح مع كوب دافئ من الشاي في مكان هادئ ومريح هو ما تحتاج إليه نفسيه أي إنسان وهو الاسترخاء والاستجمام بينما أشار حساب باسم صلاتي نجاني إلى أن النفسية أحيانًا تحتاج للعزلة مع النفس مع نشر صورة للبحر وموجه.

وقال مواطنون آخرون إن النفسية تحتاج أحيانًا للسفر أو إلى بيت بسيط أو حتى كوخ المهم أن يكون بعيدًا عن البشر، فيما علق مواطن آخر بصورة لرجل مسن يوزع الشاي والحلوى على المارة ويقول إن النفسية تحتاج أحيانًا لوجه سمح كهذا وقلب صاف ودافئ.