المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع بكثير، وبفعل أرقام اقتصادية قوية وتفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني، مما حسن معنويات المستثمرين.

وارتفع خام برنت 31 سنتًا إلى 68.23 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتًا ليسجل 61.81 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 5.5 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر إلى 441.4 مليون برميل، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الجمعة.

وفاق تراجع المخزون بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز”، والتي كانت لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وقال جوش جرافيز، كبير محللي السوق لدى آر جيه أو فيوتشرز في شيكاجو: ”المخزونات تدفع للمراهنة على ارتفاع الأسعار“، مضيفًا أن قفزة أسعار الأسهم قرب نهاية السنة ساعدت أيضًا في رفع أسعار النفط مع تحسن ثقة المستهلكين هذا الشهر.

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