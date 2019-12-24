النفط يستقر مع احتمالية تخفيف التخفيضات الإنتاجية لأوبك+
مزيج برنت ارتفع في جلسة التداول 25 سنتًا

النفط يستقر مع احتمالية تخفيف التخفيضات الإنتاجية لأوبك+

2019/12/24
الساعة 3:25 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكَر يوم أمس الاثنين، بعد أن قالت روسيا: إن مجموعة من المنتجين تقودها أوبك قد تدرس تخفيف التخفيضات الإنتاجية العام القادم، وهو ما غطى على دعم من تفاؤل المستثمرين بأن اتفاقًا مبدئيًّا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين سيتم توقيعه قريبًا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 25 سنتًا، أو 0.38 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 66.39 دولار للبرميل في تداولات ضعيفة قبل عطلة يوم الميلاد.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات، أو 0.13 بالمائة، لتسجل عند التسوية 60.52 دولار للبرميل.

وقررت أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، هذا الشهر، الإبقاء على القيود المفروضة على إنتاج النفط وتعميق خفض المعروض في الربع الأول من 2020.

لكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال: إن أوبك وحلفاءها من الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للنفط قد يبحثون تخفيف القيود المفروضة على إنتاج الخام في اجتماعهم في مارس.

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