النفط يواصل الصعود فوق 65 دولارًا للبرميل

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة، أمس الثلاثاء، مدعومة بآمال بأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين سيعزز الطلب على الخام في 2020 بعد نزاع استمر طويلًا بين أكبر اقتصادين في العالم كان له تأثيره السلبي على المعنويات في الأسواق العالمية.

وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض:ٍ إن اتفاق ”المرحلة 1“ بين الولايات المتحدة والصين مكتمل تمامًا، متوقعًا أنه سيضاعف الصادرات الأمريكية إلى الصين على مدار عامين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 76 سنتًا، أو 1.2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 66.10 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتًا، أو 1.2 بالمائة، لتغلق عند 60.94 دولار للبرميل.

وما زالت أسواق النفط تلقى دعمًا من اتفاق منظمة أوبك وحلفاء لها مثل روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض إضافي قدره 500 ألف برميل يوميًّا في إمدادات الخام بدءًا من أول يناير.