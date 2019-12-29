الهلال أفضل نادٍ عربي.. توج بالآسيوية وخطف الأنظار عالميًّا

المواطن - مروة نبيل

تألق الهلال خلال منافسات هذا العام، ليُكلل مجهوده بالحصول على لقب أفضل نادٍ عربي في 2019، متفوقًا على الترجي الرياضي التونسي، والزمالك المصري.

الهلال أفضل نادٍ عربي:

وحصل الهلال على جائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل نادٍ عربي 2019، وتسلم رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل الجائزة من مدرب المنتخب الفرنسي الأول، ديديه ديشامب، خلال الحفل الذي أُقيم في دبي، مساء أمس الأحد.

وضمت القائمة الأولية في جائزة أفضل نادٍ عربي 2019، الثنائي السعودي الهلال والنصر، الترجي الرياضي والنجم الساحلي التونسيين، الأهلي والزمالك من مصر، العهد اللبناني، الوداد المغربي، السد القطري والقوة الجوية العراقي.

وتم اختصار القائمة بعد ذلك إلى 5 أندية، وهم؛ الهلال، النصر، الترجي، الوداد والزمالك، قبل أن تُنافس 3 فرق على لقب أفضل نادٍ عربي 2019 من جائزة جلوب سوكر العالمية.

الهلال بطل آسيا:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في العودة إلى منصات التتويج القارية بعد سنوات طويلة من الغياب، وفاز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني.

الهلال في المونديال:

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وظهر بشكل مميز؛ وأنهى منافسات المونديال في المركز الرابع.

وقدم الهلال مستوى مميزًا في كأس العالم للأندية 2019، حيث بدأ مشواره بالفوز على الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وتألق أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، ولكنه خسر بنتيجة 3/ 1.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2، قبل أن يخسر الزعيم بركلات الترجيح.

ونال أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس العالم للأندية إشادة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية، خاصة في مباراتي الترجي وفلامنغو، وأكدوا أن بطل آسيا نجح في إحراج الفريق البرازيلي، وكان ندًّا قويًّا.

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