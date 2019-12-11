الهلال الفريق العربي رقم 15 مشاركة بمونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم الأربعاء ولمدة عشرة أيام في قطر.

ويُعد نادي الهلال الفريق العربي رقم 15، الذي يشارك في مونديال الأندية حيث سبقه 14 فريقًا عربيًا وهم” الأهلي المصري، الاتحاد، الرجاء المغربي، النصر، السد القطري، الوحدة الإماراتي، النجم الساحلي التونسي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، المغرب التطواني المغربي، وفاق سطيف الجزائري، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، العين الإماراتي، الجزيرة الإماراتي”.

المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية 2019

وستكون مباراة مونديال الأندية الافتتاحية اليوم بين فريقي السد القطري بطل الدوري المحلي والمستضيف، أمام نادي هينيجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل قارة الأوقيانوس.

وسيواجه الهلال نادي الترجي التونسي بطل قارة إفريقيا في لقاء مثير بنكهة عربية يوم السبت المقبل في دور الثمانية بمونديال الأندية.

البداية كانت قبل 19 عامًا بالبرازيل

وبدأت منافسات بطولة كأس العالم للأندية عام 2000، وتوقفت لعدة سنوات قبل أن تعود مرة أخرى، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هو الأكثر تتويجًا، حيث فاز بلقب 4 مرات.

وتوج فريق كورينثيانز البرازيلي بالنسخة الأولى من كأس العالم للأندية عام 2000، وحصل ساو باولو على البطولة في 2005، وتوج إنترناسيونال باللقب في العام التالي، وخطف ميلان الإيطالي اللقب 2007.

وحصل مانشستر يونايتد على لقب كأس العالم للأندية 2008، وتوج برشلونة بالبطولة في العام التالي، ثم حصل إنترناسيونالي على اللقب عام 2010، وعاد الفريق الكتالوني لحصد اللقب مرة أخرى في 2011.

ونال كورينثيانز لقبه الثاني في كأس العالم للأندية عام 2012، ثم توج بايرن ميونيخ الألماني بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه عام 2013، وحصد ريال مدريد اللقب عام 2014، قبل أن يتوج به برشلونة في 2015.

واحتكر ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا أعوام 2016، 2017 و2018 لقب كأس العالم للأندية خلال الثلاث سنوات الماضية، ولكنه يغيب عن النسخة الحالية بعد فوز ليفربول الإنجليزي باللقب.