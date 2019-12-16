الهلال جاهز لمواجهة فلامنغو

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، مرانه الأخير استعدادًا لمواجهته المقبلة ضد فلامنغو البرازيلي.

ويلعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، مساء يوم غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما تجاوز الزعيم فريق الترجي الرياضي التونسي في أولى مبارياته بالمونديال.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمران الفريق الأول لكرة القدم اليوم، مؤكدًا جاهزية اللاعبين لمباراة فلامنغو المرتقبة.

وبدأ مران الهلال اليوم بتدريبات الإحماء، وسط مشاركة جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفرض المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وعمد الجهاز الفني إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، وشرح رازفان خلال المناورة التكتيك الذي سينتهجه في مباراة فلامنغو البرازيلي، قبل أن يختتم المران بتطبيق عدد من التدريبات الفنية.