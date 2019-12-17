الهلال .. فريق عربي بأداء عالمي

المواطن - مروة نبيل

نال أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على الرغم من خسارته ضد فلامنغو البرازيلي.

ولعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي على إستاد خليفة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، وانتهت المباراة بهزيمة الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فريق عالمي:

وسيطر الزعيم على اللعب في الشوط الأول من مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، وكان الطرف الأخطر طوال أحداثه، واكتفى بإنهائه متقدمًا بهدف سالم الدوسري بعدما أهدر العديد من الفرص السهلة.

وتلقى الهلال هدفًا مفاجئًا مع بداية أحداث الشوط الثاني، وفي الوقت الذي كان يحاول فيه هز الشباك استقبل هدفًا في الدقيقة 78، قبل أن يحرز علي آل بليهي هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 82.

وازدادت صعوبة مهمة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي بعدما حصل لاعبه البيروفي أندريه كاريلو على بطاقة حمراء في الدقيقة 84، ورغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين، إلا أنه أهدر أكثر من فرصة أبرزها تسديدة كارلوس إدواردو.

شكرًا للهلاليين:

وحرصت الجماهير على توجيه الشكر للاعبي الهلال على الأداء المشرف ضد فلامنغو، خاصة أنه نجح في مقارعة الفريق البرازيلي والظهور كند قوي له طوال أحداث اللقاء.

وعلق محمد الروقي عبر “تويتر” قائلًا: “شكرًا لـ البيت الهلالي الكبير على ما قدموه، وسيبقى الزعيم وستبقى محبتي لك كما هي لا تغيرها الظروف مهما كانت”.

وكتب الكاسر: “خسرنا مباراة بس ما خسرنا إعجاب الكل في البطولة حتى في مباراة الخروج، شخصية وأداء مشرف شكرًا لـ أبطال آسيا رفعتم الرأس”.

وقال أبو نايف عبر حسابه على “تويتر”: “افخروا وتفاخروا بالهلال ما قدمه الهلال في عدة ظروف أبرزها (الإرهاق) شيء إعجازي ومشرف، نحن أبطال القارة الحمد لله على نعمة الهلال”.