الهلال لا يختلف عن برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أوضح الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز سبب مقولته بأن الهلال لا يختلف عن نادي برشلونة الإسباني.

وتحدث الجماز لقناة 24 الرياضية قائلًا: الهلال لا يختلف عن نادي برشلونة من حيث التأثير الإعلامي، لأنه بمجرد تأهل الهلال لمونديال الأندية بدأ العالم كله يتكلم عن تطور الرياضة في المملكة وتطور كرة القدم.

وأضاف الجماز: وجود الهلال في البطولة العالمية يعطي رونقًا كبيرًا لأن اسم المملكة حاليًا أصبح مرتبطًا بالهلال، فمثلًا عندما تقول برشلونة فيأتي إلى ذهنك إسبانيا وعندما تقول ليفربول يأتي إلى ذهنك إنجلترا، وكذلك العالم كله عندما ينطق اسم الهلال سيأتي إلى ذهنه اسم المملكة وهذا شيء رائع.

من ناحية أخرى، كشف البرازيلي برونو أوفيني مدافع نادي النصر السابق واللاعب الحالي لنادي الوكرة القطري عن سبب سعادته بتألق الهلال في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019.

وقال أوفيني في تصريحات إعلامية: تألق الهلال وبه لاعب برازيلي في المونديال يُثبت أن انتقال اللاعبين البرازيليين للدوري السعودي يرفع من مستواهم، وليس كما يُقال بأنهم يلعبون في أي دوري خليجي من أجل المال. وتابع أوفيني: تألق الهلال بالمونديال سيجعل العالم كله يُقدر أن اختيار أي لاعب برازيلي للانتقال إلى الدوري السعودي هو اختيار سليم من أجل رفع مستواه واللعب في دوري قوي.