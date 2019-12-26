الهلال لا يعرف الخسارة في ملعب الحزم

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال والحزم اليوم التي ستُقام على ملعب الأخير في الرس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والحزم

ولعب الهلال والحزم 4 مباريات على ملعب نادي الحزم في الرس ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الفوز بجميع المواجهات، وأحرز 9 أهداف.

وتعود أول مباراة بين الهلال والحزم على ملعب الرس إلى أكتوبر عام 2008، وتمكن الزعيم من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، وتواجها المرة الثانية في شهر يناير 2010، وفاز الأزرق بثنائية نظيفة.

وواصل الزعيم سيطرته على مباريات الهلال والحزم في الرس، وفاز بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما، شهر أغسطس 2010، وتغلب الأزرق على الفريق الحزماوي بنتيجة 3/2 في لقاء الفريقين الموسم الرياضي الماضي.

وقبل مباراة الهلال والحزم اليوم، يحتل الفريق الحزماوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، ويطمح حصد الثلاث نقاط لتحسين موقعه.

على الجانب الآخر، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة؛ نظرًا لانشغاله بالمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

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