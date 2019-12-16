الهلال مختلف مع لوشيسكو.. وأوراقه مكشوفة لـ جيسوس
قبل مواجهتهما في كأس العالم للأندية

الهلال مختلف مع لوشيسكو.. وأوراقه مكشوفة لـ جيسوس

2019/12/17
الساعة 12:32 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي، المقرر إقامتها، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019.

أوراق الهلال مكشوفة:

وتحدث الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود على مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي قائلًا: “لم تمضِ سنة على إقالة جيسوس من تدريب الهلال، لذلك فجميع الأوراق مكشوفة له”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “النقطة الإيجابية للهلاليين هي وجود تحدٍّ خاص بين اللاعبين ومدربهم السابق.. هناك فكر مختلف وثقافة مختلفة في الهلال بعد قدوم المدرب لوشيسكو”.

الهلال عالمي:

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الرياضي حافظ المدلج: “أثق في إدارة الاستثمار في الهلال لوضعهم حوافز وشروط في العقود في حال تحقيقهم للقب الآسيوي.. الهلال عالمي حتى قبل العالمية”.

وأضاف خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “هناك ودّ ووفاء من اللاعبين والمدربين السابقين لفريق الهلال، ودائمًا ما نراهم يذكرونه بالخير.. وأي مكاسب إعلامية يحققها الهلال عالميًّا هي مكاسب للمملكة العربية السعودية”.

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