الهلال مختلف مع لوشيسكو.. وأوراقه مكشوفة لـ جيسوس

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي، المقرر إقامتها، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019.

أوراق الهلال مكشوفة:

وتحدث الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود على مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي قائلًا: “لم تمضِ سنة على إقالة جيسوس من تدريب الهلال، لذلك فجميع الأوراق مكشوفة له”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “النقطة الإيجابية للهلاليين هي وجود تحدٍّ خاص بين اللاعبين ومدربهم السابق.. هناك فكر مختلف وثقافة مختلفة في الهلال بعد قدوم المدرب لوشيسكو”.

الهلال عالمي:

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الرياضي حافظ المدلج: “أثق في إدارة الاستثمار في الهلال لوضعهم حوافز وشروط في العقود في حال تحقيقهم للقب الآسيوي.. الهلال عالمي حتى قبل العالمية”.

وأضاف خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “هناك ودّ ووفاء من اللاعبين والمدربين السابقين لفريق الهلال، ودائمًا ما نراهم يذكرونه بالخير.. وأي مكاسب إعلامية يحققها الهلال عالميًّا هي مكاسب للمملكة العربية السعودية”.