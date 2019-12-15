الهلال .. وتجاوز العُقدة الآسيوية ضد الأندية اللاتينية

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فلامنغو البرازيلي، مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وكان الهلال بطل آسيا 2019 قد بدأ مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على الترجي الرياضي التونسي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

العُقدة الآسيوية والأندية اللاتينية

وتُعتبر مواجهات أندية أمريكا الجنوبية بمثابة العُقدة أمام الفرق الآسيوية خلال بطولة كأس العالم للأندية، حيث ينحاز التاريخ للأندية اللاتينية، ما يزيد من صعوبة مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي.

ولعبت الأندية الآسيوية ضد الفرق اللاتينية 10 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وفاز فرق أمريكا الجنوبية 8 مرات، وخسرت مرتين فقط.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة فلامنغو البرازيلي، والتأهل إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية 2019، لتحقيق إنجاز جديد في ظل امتلاكه لمجموعة من اللاعبين المميزين.