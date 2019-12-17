الهلال .. وحلم تحقيق إنجاز استثنائي

المواطن - مروة نبيل

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة فلامنغو البرازيلي اليوم، بهدف تحقيق الفوز؛ وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019.

الهلال الاستثنائي

ويُقدم الهلال موسمًا استثنائيًا، حيث يسير بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يملك 20 نقطة من 9 مباريات فقط، فيما يتصدر النصر الترتيب بـ23 نقطة من 11 لقاء، ما يُعزز فرص الزعيم في خطف الصدارة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 الغائب عن خزائنه من 19 عامًا، ليشارك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأ الهلال مشواره في كأس العالم للأندية 2019 بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، في مباراة من جانب واحد، حيث سيطر لاعبو الزعيم على الـ90 دقيقة.

وتأمل جماهير الأزرق في ظهور الفريق الأول بشكل مميز في مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، ليكون أول نادٍ سعودي يفوز على فريق لاتيني ويصعد للمباراة النهائية.

قائمة قوية

وتحدث الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي عن مشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية قائلًا: “لم يسبق لأي فريق سعودي الوصول إلى نهائي مونديال الأندية وفريق الهلال سيحقق الأسبقية في حال تجاوزه لفلامنغو”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “مستوى الهلال أمام الترجي يجعلنا نتفاءل كثيراً بتجاوز فلامنجو والوصول إلى نهائي مونديال الأندية.. الهلال بقائمته القوية الحالية قادر على مقارعة فلامنجو وتقديم مستوى جيد”.