الهلال وفلامنغو .. الزعيم قادر على صنع المستحيل

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير، مساء اليوم الثلاثاء، إلى إستاد خليفة الدولي لمتابعة مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ويحظى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بدعم كبير من النقاد الرياضيين والجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بمستواه وأكدوا أنه يملك تشكيلة مميزة قادرة على صنع المستحيل.

الفوز ليس مستحيلًا:

وقال الناقد الرياضي محمد الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “الهلال يستطيع الفوز على فلامنغو والطموح عالٍ مع الزعيم.. الفريق الهلال قادر على صنع المستحيل”.

وصرح الناقد الرياضي طارق النوفل للبرنامج ذاته قائلًا: “ما فعله الهلال إلى الآن شيء عظيم والفوز يجلب الفوز.. لماذا لا يكون الهلال ثاني العالم وليس الرابع.. لقاء فلامنغو صعب وليس مستحيلًا.. كاريو وغوميز وجوفينكو لهم كلمة”.

تشكيلة غير مسبوقة:

وتحدث الناقد الرياضي محمد الماس لبرنامج “كورة” قائلًا: “الهلال لديه القدرة والإمكانيات والعقلية التي تجعله يقدم مستوى عالي أمام فلامنغو، والآن لا توجد أي ضغوطات على اللاعبين والجميع يستمتع باللحظات التاريخية وكل ما عليهم هو تقديم مستواهم الطبيعي”.

وعلق الناقد الرياضي عيد الثقيل قائلًا: “من الطبيعي أن تتفاءل جماهير الهلال؛ لأنهم يمتلكون تشكيلة غير مسبوقة في تاريخ الفريق وتجعلهم يلعبون الند للند، ومن المهم أن يقدم اللاعبون كل ما عليهم”.

وتابع الناقد الرياضي ماجد التويجري خلال تصريحاته لبرنامج “كورة” أيضًا: “في كرة القدم التفاصيل الصغيرة تؤثر بشكل كبير، والمطلوب فقط من لاعبي الهلال هو القتال في الملعب”.

طموح مشروع:

وحرص رئيس نادي الهلال الأسبق، عبدالرحمن بن مساعد، على تحفيز لاعبي الزعيم قبل مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب: “صحيح أن الطموح مشروع ولا مستحيل في كرة القدم، ولكن التفكير في مباراة النهائي هو أمر غير منطقي فالفوارق لصالح فلامنغو.. المطلوب من أبطالنا القتالية والاستمتاع والإمتاع، وإن حصل وفزنا فهذا أمر عظيم وإنجاز كبير، وإن لم يحدث ذلك فنحن فخورون بما قدموه وما سيقدمونه”.

وقال الإعلامي معن القويعي عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “مجرد الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية هو إنجاز بحد ذاته نفتخر ويفتخر به كل رياضي سعودي”.

واختتم تغريدته قائلًا: “أن تحقق الانتصار اليوم والوصول للنهائي فأنتم أبطال وتستحقون، وإذا لا قدر الله حصلت الخسارة سنقف جميعًا احترامًا وتقديرًا لكم ونصفق لكم ونشكركم.. أنتم أبطالنا”.