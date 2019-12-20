الهلال ومونتيري .. زعيم آسيا يُنهي التحضيرات وعينه على البرونزية

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وتحت أنظار المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، تدريباته استعدادًا لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي غدًا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2019.

وتخلل التدريب جمل فنية وتطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

الرئيس يُتابع التدريبات:

وتابع فهد بن نافل، رئيس الهلال، تدريبات الأزرق في قطر، كما أن بعثة الفريق الأول بالهلال ستغادر إلى الرياض صباح الأحد المقبل بعد نهاية مباراة مونتيري.

ويحتضن إستاد خليفة الدولي مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي، مساء يوم غد السبت، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي بصفوف مكتملة باستثناء نجمه البيروفي أندريه كاريلو الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة نصف النهائي ضد فلامنغو البرازيلي.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتحقيق الفوز لخطف الميدالية البرونزية.

لا تغييرات كبيرة:

ولن يُجري رازفان تغييرًا كبيرًا في تشكيلة الزعيم خلال مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي، خاصة في الخط الهجومي الذي يُقدم مستوى رائعًا بقيادة الفرنسي بافيتيمبي جوميز وسالم الدوسري.

ويتوقع أن يكون تشكيل الهلال ضد مونتيري المكسيكي، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، الدوسري وجوميز.

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