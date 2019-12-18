الهلال يبدأ الاستعداد لخطف برونزية مونديال الأندية

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، استعداداته لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وخسر الهلال بالأمس ضد فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3/1 في نصف نهائي مونديال الأندية، وينتظر الخاسر من مباراة مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي اليوم، لمنافسته على الميدالية البرونزية.

وعاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تدريباتهم الاعتيادية، وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في المران على الجوانب اللياقية والفنية.

وأجرى المشاركون بصفة أساسية في مباراة فلامنغو بالأمس تدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانًا اعتياديًا، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانًا مغلقًا، مساء يوم غد الخميس، استعدادًا لمباراته المقبلة في مونديال الأندية.