الهلال يبدأ الاستعداد لمواجهة الفيصلي
في كأس الملك سلمان

الهلال يبدأ الاستعداد لمواجهة الفيصلي

2019/12/31
الساعة 6:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، بعد تغلبه على نظيره العدالة بسباعية دون رد بالأمس.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة العدالة تدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز في مجمله على الجوانب الفنية.

وتخلل تدريب بقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مناورة فنية وتطبيقات تكتيكية متنوعة، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

وواصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حسن كادش، سلمان الفرج، البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين برامجهم العلاجية والتأهيلية.

ومن المقرر أن يؤدي الهلال مرانًا مغلقًا، عصر غد الأربعاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الفيصلي ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم الجمعة المقبل.

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