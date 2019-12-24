الهلال يبدأ التحضير لمواجهة الحزم

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الثلاثاء، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الحزم.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو على الجوانب الفنية في الحصة التدريبية اليوم، وخاض لاعبو الهلال خلال المران مناورة على نصف مساحة الملعب.

وواصل الثنائي سلمان الفرج والبرازيلي كارلوس إدواردو برنامجيهما العلاجيين، فيما تواجد سالم الدوسري في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر نادي الهلال؛ لتعرضه إلى التهاب في الركبة.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانًا مغلقًا، مساء يوم غد الأربعاء، قبل أن يُغادر إلى القصيم، استعدادًا لمواجهة الحزم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الحزم، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ولكنه خاض 9 مباريات فقط؛ لانشغاله بالمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

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