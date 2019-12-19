الهلال يتصدر الزعامة الآسيوية والعربية

المواطن - محمد سمعه

تصدر نادي الهلال قائمة الأندية العربية والآسيوية واحتل المركز الخامس عشر عالميًا وفقًا لتصنيف موقع WORLD CLUB RANKING.

وجاء تألق الهلال عربيًا وآسيويًا بفضل تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 بمشاركته الأولى.

وتفوق نادي الهلال في التصنيف على أندية عالمية مثل أرسنال الإنجليزي، خيتافي الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، نابولي الإيطالي، لايبزيج الألماني.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي غدًا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

من ناحية أخرى، تسببت خسارة الفريق الهلالي من نادي فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية، في فتح أعين الأزرق بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على التعاقد مع اللاعب البرازيلي مايكل ريشارد دي أوليفيرا جناح وصانع ألعاب نادي جوياس البرازيلي في يناير المقبل، من أجل تدعيم مركز الجناح وصانع اللعب.

وظهر البرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي سيباستيان جيوفنكو بأداء متذبذب أمام فلامنغو، مما جعل الهلال يفكر في ضم دي أوليفيرا.

وقال الصحافي البرازيلي خوسيه إدواردو سافيوا عبر حسابه في تويتر إن إدارة الهلال قدمت عرضًا قدره 8 ملايين يورو لكنه قوبل بالرفض من قبل إدارة نادي جوياس.

وأضاف الصحافي البرازيلي أن إدارة الهلال تتفاوض حاليًا مع وكيل اللاعب المتواجد في قطر.

جدير بالذكر أن مايكل دي أوليفيرا يبلغ من العمر 23 عامًا ويبلغ طوله 166 سم، وأحرز مع ناديه تسع أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة في الدوري البرازيلي بالعام الحالي.

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