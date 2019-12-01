الهلال يتقدم بثلاثية على فريق Y20 في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة اعتزال ياسر القحطاني بين فريق Y20 ونادي الهلال المقامة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بتقدم الزعيم بنتيجة 3/ 1.

اعتزال ياسر القحطاني:

وبدأت مباراة اعتزال ياسر القحطاني بشكل سريع، وتمكن الفريق الهلالي من تسجيل ثلاثة أهداف سريعًا عن طريق كماتشو، الأسطورة سامي الجابر والنجم البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقائق 8، 12 و16.

وتألق الأخطبوط محمد الدعيع خلال مباراة اعتزال ياسر القحطاني وحرم القناص من هز الشباك في الدقيقة 18، بعدما تألق وأبعد تسديدته، وسط تحية كبيرة من الجماهير.

وتمكن القناص ياسر القحطاني من تسجيل الهدف الأول في شباك الدعيع في الدقيقة 27، من تسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة مميزة من أسطورة روما الإيطالي فرانشيسكو توتي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بنتيجة 3/ 1.

وكان القناص قد أعلن عن خوض شوط مع فريق Y20 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، على أن يلعب الشوط الآخر مع نجوم الهلال.