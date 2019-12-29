الهلال يتوّج بجائزة جلوب سوكر كأفضل نادٍ عربي 2019

المواطن - مروة نبيل

توج الهلال بجائزة جلوب سوكر العالمية كأفضل نادٍ عربي في عام 2019، وتسلم الجائزة من مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، خلال الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الأحد.

وكان يُنافس الهلال على جلوب سوكر العالمية كأفضل نادٍ عربي خلال منافسات عام 2019، نادي الترجي الرياضي التونسي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، ونادي الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد سنوات طويلة من الغياب، وظهر بشكل مميز في كأس العالم للأندية 2019، واحتل المركز الرابع بالبطولة.

يُذكر أن القائمة المختصرة كانت تضم 5 أندية، هي: الثنائي السعودي الهلال والنصر، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، والزمالك المصري، قبل أن يتم حصر المنافسة بين الثلاثة أندية فقط.

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