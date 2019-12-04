#الهلال يحصل على مكافأة التتويج الآسيوي من جاهز
بحضور نجوم الفريق ومنسوبي الشركة

#الهلال يحصل على مكافأة التتويج الآسيوي من جاهز

2019/12/04
الساعة 7:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

سلمت شركة جاهز، شريك نادي الهلال الرسمي والحصري في مجال توصيل الأطعمة، مساء اليوم الأربعاء، مكافأة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وجاء تسليم جاهز للمكافأة خلال استضافتها كأس دوري أبطال آسيا 2019 بحضور نجوم بطل القارة وعدد من منسوبي شركة جاهز، وذلك حسبما أعلن حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وستشهد الأيام المقبلة تسليم شركاء الهلال للمكافآت الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكانت البداية بالأمس مع شركة التعاونية، الشريك التأميني الحصري للزعيم، حيث استقبلت عددًا من نجومه وسلمت الأزرق المكافأة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 3/ 0 بمجموع المباراتين، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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