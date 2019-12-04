الهلال يرد على طلب الفيفا

المواطن - محمد سمعه

رد نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك قبل عدة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر بداية من 11 حتى 21 ديسمبر الجاري.

وتنص قواعد الفيفا في بطولة كأس العالم للأندية على ضرورة وضع نجوم على قميص الفريق المشارك، تحمل عدد الألقاب القارية التي حققها الفريق في مسابقة دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يضع الهلال ثلاثة نجوم على شعار النادي في قميص اللاعبين وهي عدد ألقاب دوري أبطال آسيا التي نالها الهلال أعوام 1991 و 2000 و 2019.

جدير بالذكر أن الهلال تلقى خبرًا سارًا من الفيفا في فترة سابقة وينص على المشاركة في مونديال الأندية بسبعة لاعبين أجانب مما يعني أن بطل آسيا 2019، سيشارك بقوته الضاربة في المونديال.

وكان الفرنسي بافيتيمبي غوميز تُوج بلقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2019، بجانب تتويجه بلقب هداف البطولة.

وبعد التتويج بدوري أبطال آسيا، حقق الهلال سبع بطولات مختلفة آسيويًا، حيث فاز بدوري أبطال آسيا في ثلاث مناسبات وبطولة آسيا للأندية أبطال الكأس في مناسبتين ولقبين في بطولة كأس السوبر الآسيوي.

وتُوج الهلال يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.