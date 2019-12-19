الهلال يستعد بقوة لمواجهة مونتيري

المواطن - محمد سمعه

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته مساء اليوم الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

وبدأ الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو تدريبات الهلال بالجري حول الملعب، كما طبّق الجهاز الفني عددًا من التدريبات اللياقية والتكتيكية.

وفرض المدرب لوشيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب، كما تم اختتام التدريبات بمران تكتيكي وفني.

وسيعقد لوشيسكو غدًا الجمعة مؤتمرًا صحافيًا في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة للحديث عن مباراة مونتيري بمونديال الأندية.

ودخل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال في حوار خاص مع الفرنسي أرسن فينغر مدرب أرسنال الإنجليزي السابق، وذلك على خلفية تواجد الهلال في قطر للمشاركة بكأس العالم للأندية.

ومن خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع ” تويتر” دخل المدرب لوشيسكو في حديث ودي مع فينغر، حيث حرص الأخير على زيارة معسكر الهلال والحديث مع الجهاز الفني والجهاز الإداري للفريق الهلالي.

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