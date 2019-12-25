الهلال يستهدف الفوز الثامن ضد الحزم

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب نادي الحزم في الرس، مساء يوم غد الخميس، مباراة الحزم ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم ضد الهلال

ولعب الحزم ضد الهلال 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت سيطرة كبيرة للزعيم، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وهُزم في لقاء واحد.

وتعود مباراة الحزم ضد الهلال التي انتهت بهزيمة الزعيم إلى الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، حينما فاز الفريق الحزماوي بهدفين مقابل هدف.

ويطمح أصحاب الأرض للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الحزم ضد الهلال غدًا، فيما يسعى الزعيم لحصد الثلاث نقاط، والاقتراب من صدارة الدوري التي يحتلها النصر.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

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