الهلال يسعى لاستغلال غيابات مونتيري لخطف البرونزية
في كأس العالم للأندية 2019

الهلال يسعى لاستغلال غيابات مونتيري لخطف البرونزية

2019/12/20
الساعة 1:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019 في العاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الهلال ضد فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3/1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019، فيما سقط مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف أمام ليفربول الإنجليزي في الدور ذاته.

غيابات مونتيري

ويتسلح مونتيري المكسيكي بخبرته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تُعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يُشارك في المونديال، بجانب قدرات لاعبيه المميزة في الهجوم والوسط، إلا أنه يُعاني من غيابات عديدة.

ويفقد مونتيري 9 لاعبين خلال مباراته المقبلة ضد الهلال، حيث غادوا إلى المكسيك قبل ساعات، بناء على قرار من المدير الفني الأرجنتيني أنطونيو محمد، وذلك من أجل الاستعداد إلى نهائي الدوري المكسيكي، يوم 27 ديسمبر.

وعلق المدرب على استبعاد اللاعبين قائلًا: “سنواجه فريقًا سعوديًا مميزًا وصعبًا قدم مباراة جيدة ضد فلامينجو، وعلينا التفكير في هذا اللقاء من دون ضغوط، لكننا سنضطر لمنح الراحة لبعض اللاعبين تحضيرًا لنهائي الدوري المكسيكي”.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالقوة الضاربة باستثناء البيروفي أندريه كاريلو الذي حصل على بطاقة حمراء في المباراة الماضية، ويطمح أن يخطف الميدالية البرونزية.

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